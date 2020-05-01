حركة الأرز الوطني: سيبقى العمال صناع الأمل نحو حياة أفضل

اعتبرت "​حركة الأرز الوطني​" في بيان، أن ​العمال​ في ​لبنان​ "يعيشون تحت خط ​الفقر​ والحاجة، وألم ​الحياة​ والضيق الاقتصادي، والقلق على لقمة عيشهم، وعلى الغد المجهول المصير والمثقل بالهموم الحياتية".

ولفتت الى ان "أكثر من ثلثي عمال لبنان بدون عمل والمعامل والمؤسسات أغلقت أبوابها، ورغم ذلك ستبقون صناع الأمل والتقدم والازدهار نحو حياة أفضل، ليستمر الوطن بكم وبسواعدكم الطاهرة الشريفة".