الحريري بحثت مع الحبال والحسن الأوضاع العامة في البلاد

التقت رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة ​بهية الحريري​، في ​مجدليون​، مفتي صور ومنطقتها الشيخ ​مدرار الحبال​، وعرضت معه الأوضاع العامة. كما استقبلت العميد نواف الحسن في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه كمدير إقليمي ل​أمن الدولة​ في ​الجنوب​ وتكليفه بمهام أخرى، ونوهت الحريري بعمل الحسن وجهوده ودوره في الحفاظ على ​الأمن​ والاستقرار في المدينة والمنطقة طيلة فترة خدمته في الجنوب، متمنية له التوفيق في الموقع الذي ينتقل اليه.

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