أعلن ​الجيش​ اللبناني ان "عناصر فوج التدخل السادس في الجيش أوقفت، 5 أشخاص من عائلة عباس في ​علي النهري​، ممن شاركوا في الإشكال الذي ذهب ضحيته عباس أحمد عباس ووالدته ​عليا عباس​ إضافة إلى إصابة زينب عباس بجروح خطرة، كما داهموا منازل عدة وأخلوا 7 نساء من ذوي منفذ الجريمة، إلى مكان آمن، وتم فرض الهدوء بعد محاولات احراق منزل القاتل الموقوف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 5 ممن شاركوا في إشكال علي النهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.