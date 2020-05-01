شلالا: اللقاء الذي دعا اليه عون يهدف لتحقيق الشراكة بين مختلف القوى اللبنانية

أكد المستشار الاعلامي في ​رئاسة الجمهورية​ ​رفيق شلالا، في حديث تلفزيوني، ان "مبادرة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ تهدف الى الخروج من الازمة والنظر والاهتمام بمصلحة ​لبنان​ خاصة بهذا الظرف الذي نمر به"، موضحاً ان "عون سيتوجه بكلمة للمجتمعين يشرح من خلالها الصعوبات التي نواجهها وسيحث المشاركين على التعاون"، لافتاً الى ان "هدف الخطة هو ​تحقيق​ الشراكة بين مختلف القوى اللبنانية وبالطبع سيكون لها نتائج ايجابية".

وشدد شلالا على ان "الكلام الذي نشر في ​وسائل الاعلام​ عن ان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ممتعض من الامر بسبب عدم اخباره بالموضوع قبل طرحه هو غير صحيح، فعوت اتصل ببري وتشارك معه هذا الملف، وكل اللقاءات الوطنية المنعقدة في ​بعبدا​ كان بري حاضر فيها".