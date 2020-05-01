أكد المستشار الاعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، في حديث تلفزيوني، ان "مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون تهدف الى الخروج من الازمة والنظر والاهتمام بمصلحة لبنان خاصة بهذا الظرف الذي نمر به"، موضحاً ان "عون سيتوجه بكلمة للمجتمعين يشرح من خلالها الصعوبات التي نواجهها وسيحث المشاركين على التعاون"، لافتاً الى ان "هدف الخطة هو تحقيق الشراكة بين مختلف القوى اللبنانية وبالطبع سيكون لها نتائج ايجابية".
وشدد شلالا على ان "الكلام الذي نشر في وسائل الاعلام عن ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ممتعض من الامر بسبب عدم اخباره بالموضوع قبل طرحه هو غير صحيح، فعوت اتصل ببري وتشارك معه هذا الملف، وكل اللقاءات الوطنية المنعقدة في بعبدا كان بري حاضر فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر شلالا: اللقاء الذي دعا اليه عون يهدف لتحقيق الشراكة بين مختلف القوى اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.