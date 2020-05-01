27510 وفيات وبلوغ 100 ألف فحص يومي في بريطانيا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







سجلت المملكة المتحدة الجمعة 739 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل طفرة مقارنة باليوم السابق ويرفع الحصيلة الاجمالية إلى 27510 وفيات في ثاني أكثر دول أوروبا تضررا، وفق ما أفاد وزير الصحة مات هانكوك.

وأعلنت الحكومة أيضا عن تجاوز هدفها بإنجاز 100 ألف فحص يومي بحلول نهاية أبريل، وهو عنصر هام لمكافحة كوفيد-19.