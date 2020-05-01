جهود لكشف لغز مصرع فتاة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:
تكثف وحدة مباحث مركز شرطة جهينة شمالي محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، جهودها لكشف تفاصيل وفاة فتاة بمشروع غرب طهطا.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من الرائد محمد جاد الله، بورود إشارة من مستشفى جهينة المركزي بوصول "شيرين. م" 20 عامًا، تقيم بناحية مشروع غرب طهطا جثة هامدة، ادعاء تسمم غذائي.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن الفتاة تقيم بمشروع غرب طهطا، وتعمل بمصنع تغليف وتعبئة سكر بناحية حسام الدين، وأنها كانت لدى شقيقتها المتزوجة بنجع الحويج دائرة المركز، قبل وفاتها بساعات، عادت بعدها لمنزل أسرتها، لتفارق الحياة على الفور، وجرى نقلها لمستشفى جهينة المركزي.
حرر المحضر اللازم، وجرى إيداع الجثة المشرحة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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