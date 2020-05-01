توزيع وجبات إفطار على روح أحد شهداء بئر العبد في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

وزع عدد من شباب قرية الجزيرة التابعة لمركز دكرنس بالدقهلية، اليوم الجمعه، وجبات إفطار على روح الشهيد الملازم عبدالحميد صبح، ابن قرية ديمشلت، والذي استشهد أمس جراء استهداف عناصر إرهابية لمدرعة تابعة للقوات المسلخة جنوب بئر العبد في شمال سيناء، وحملت الوجبات صورة الشهيد.

وجرى توزيع الوجبات تحت رعاية جمعية الرعاية الاجتماعية بقرية الجزيرة التابعة لمركز ومدينة دكرنس بالتعاون مع شباب القرية.

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