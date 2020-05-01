بالصور.. الأكاديمية العربية تهدي كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر: أهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم الجمعة، كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد– 19". كانت الأكاديمية العربية وقعت بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية APIC، لتقديم الدعم الفني والإشراف لإنتاج 50 كابينة يوميًا. Advertisements وتعمل الكابينة على التعقيم الذاتي للأفراد، عبر 8 رشاشات، ومزودة بجهاز حساس يعمل عند مرور الأفراد داخلها. وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، إن كبائن التعقيم تهدف لعودة عجلة الإنتاج والحياة تدريجيًا. كانت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أهدت كبائن تعقيم لمحافظة الإسكندرية وكنيسة الأنبا أثناسيوس بمنطقة السيوف وعدد من المرافق والمنشآت الحيوية بالدولة.

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