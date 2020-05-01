صحيفتا "العرب" اللندنيّة و"النهار" الجزائريّة تتوقّفان عن الصدور

أعلنت صحيفة "العرب" اللندنية توقفها عن الصدور وكتب مدير تحريرها كرم نعمة اليوم، الجمعة غرة ماي 2020، "لقد أصبح من الواضح يوما بعد آخر أن الصحف لا تستطيع الإستمرار تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، فتوقف إصدار الغالبية العظمى منها، وتم تسريح العاملين أو منحهم إجازات غير مدفوعة، وأعلنت صحف كثيرة عن إفلاسها في أكثر بلدان العالم ديمقراطية التي تفضل دولة دون حكومة على دولة دون صحافة، لكن الذي يحدث اليوم أمر غير مسبوق في تاريخ وسائل الإعلام".

وتساءل "فما الذي يجب القيام به لمساعدة هذه الصناعة؟ ما الذي يمكن فعله حيال ذلك؟ هل يجب أن تكون هناك حكومة إنقاذ معنية بالصحافة ؟"

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ومن جهة أخرى، أعلن مجمع النهار الإعلامي الجزائري أمس، الخميس 30 أفريل 2020، تعليق صدور صحيفته الورقية مؤقتا.

ويعود سبب هذا القرار حسب بيان للمجمع، إلى أزمة مالية حادة منذ بداية شهر فيفري الماضي، آملا في عودتها للنشر بزوال هذه الأزمة.