رئيس الوزراء الروسي يعلن إصابته بكورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد(كوفيد19-). وخلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال ميشوستين إنه أصيب بفيروس كورونا وسيخضع للعزل الصحي الذاتي،بحسب قناة”روسيا اليوم”.

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