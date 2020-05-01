ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني وتصنفه منظمة إرهابيّة وتنفذ مداهماتٍ ضدّ مشتبه بهم والسفيران الإسرائيلي والأمريكي يرحّبان

وكالات- قالت وزارة الداخلية الألمانية اليوم، الخميس 30 أفريل 2020، إن ألمانيا حظرت أنشطة حزب الله اللبنانية على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

ونفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر في ألمانيا لإعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الحزب.

ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في جناح بحزب الله.

وقال متحدث بغسم الوزارة على تويتر "حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر جماعة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا".

وأضاف "سيادة القانون قادرة على التصرف حتى في أوقات الأزمة".

كانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش الرئيس السوري بشار الأسد.

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وكانت إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان على ألمانيا لحظر الجماعة.

ورحب السفيران الإسرائيلي والأمريكي في برلين بقرار الحكومة الألمانية حظر أنشطة حزب الله اللبناني في ألمانيا.

وكتب السفير الإسرائيلي، جيريمي يسخاروف على تويتر اليوم الخميس "نحن نرحب بهذه الخطوة المعقولة وبالغة الأهمية من قبل ألمانيا في مكافحة الإرهاب الدولي".

وفي سياق متصل، قال السفير الأمريكي ريتشارد جرينيل إن "قرار الحكومة الألمانية بالتحرك يعكس عزم الغرب على التصدي للتهديد العالمي الذي يمثله حزب الله"، ودعا الدبلوماسي الأمريكي بقية دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو ألمانيا، وقال " ندعو كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إتخاذ تدابير مشابهة".

وأضاف جرينيل "نحن نطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدعم توسيع نطاق قائمة التكتل للإرهاب وحظر حزب الله ككل، ونحن على إستعداد للتعاون مع ألمانيا وكل الشركاء الأوروبيين في الملاحقة القضائية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، من أجل حرمان حزب الله من أي مجال للتحرك في أوروبا".