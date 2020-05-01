لجنة بالكونجرس تستدعي مؤسسس أمازون للشهادة أمامها حول ممارسات الشركة

استدعت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس للشهادة امامها ”لمخاوف بشأن المنافسة“ تتصل بالممارسات التجارية للشركة.
وفي خطاب إلى بيزوس وقعه أعضاءاللجنة الديمقراطيون والجمهوريون قال الأعضاء ”إذا كان ما نشر في وول ستريت جورنال دقيقا فإن بيانات أمازون التي قدمتها للجنة حول الممارسات التجارية للشركة تبدو مضللة وربما تكون زائفة وغير صحيحة بما يستوجب المساءلة الجنائية“.
وكان الأعضاء يشيرون إلى مقال نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال يوم 23 أبريل نيسان حول ممارسات أمازون.
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