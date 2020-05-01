ألمانيا..ارتفاع حصيلة العدوى إلى أكثر من 161 ألف حالة

وصل عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا بفيروس كورونا المستجد حتى بعد ظهر اليوم الجمعة إلى أكثر من 161500 إصابة (بينما كانت في ذات الوقت أي الرابعة والربع بعد ظهر أمس 160 ألفا).
وبلغ عدد الوفيات اليوم أيضا وبعد إحصاء نفس التوقيت ما لا يقل عن 6556بسبب الإصابة بفيروس كورونا (كانت حصيلة الأمس في الوقت ذاته 6362).
جاء ذلك في إحصاء تقوم به وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) تراعي فيه جمع أحدث ما يصدر من بيانات عن الولايات الألمانية.
وبلغت نسبة نقل العدوى وفقا لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في برلين حسب تقديرات أمس الخميس إلى 76ر، وهذا يعني أن كل عشرة من المصابين بالمرض ينقلون عدواه إلى سبعة أو ثمانية آخرين.
وأفاد المعهد أيضا بأن هناك 126900 شخص تجاوزوا الإصابة وتعافوا من المرض.
ووفقا للخبراء فإن هناك عددا خفيا في ألمانيا أكبر من المعلن كما هو الحال في دول أخرى أيضا.
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