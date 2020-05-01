إصابة رئيس البرلمان الباكستاني وولديه بفيروس كورونا

أعلن رئيس الجمعية الوطنية البرلمان في باكستان، أسد قيصر، إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أتبثث الفحوصات إصابة ابن وابنة له.

كما قال قيصر في تغريدة على تويتر، نقلتها فضائية العربية، مساء الخميس إنه سوف يخضع للحجر المنزلي، وحثّ الشعب

الباكستاني على أخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الوباء.

ومن المتوقع أن يخضع المرافقون والمخالطون للمسؤول الباكستاني للفحص للتحقق من سلامتهم وعدم انتقال العدوى إليهم.

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إلى ذلك أعلنت السلطات الطبية الباكستانية، الجمعة،

ارتفاع إجمالي الوفيات جراء كورونا إلى 385، والإصابات إلى 16808.

كما قالت إنه حتى صباح اليوم الجمعة، ووفق الإحصاءات الحكومية، فقد تم تسجيل 24 حالة وفاة و990 إصابة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يذكر أن هذا أعلى معدل إصابات يومية في باكستان منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس نهاية فبراير الماضي.