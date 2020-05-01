ة ثاني أعلى حصيلة.. ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في بريطانيا إلى 27510

أظهرت بيانات أن عدد الوفيات في بريطانيا بسبب مرض كوفيد-19 زاد يوم الجمعة 739 ليصل الإجمالي إلى 27510 أشخاص بما يشمل الوفيات في المستشفيات وأماكن أخرى مثل دور المسنين. 27510 أشخاص بما يشمل الوفيات في المستشفيات وأماكن أخرى مثل دور المسنين. وبهذه الأرقام، التي رُصدت حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، تكون بريطانيا صاحبة ثاني أعلى حصيلة وفيات بسبب الفيروس في أوروبا بعد إيطاليا.

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