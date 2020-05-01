الصحة التركية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 3258

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية يوم الجمعة أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا زاد 84 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 3258. ليصل إجمالي الوفيات إلى 3258. وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس زاد 2188 ليصل إجمالي الإصابات إلى 122392 شخصا وهي أعلى حصيلة إصابات خارج أوروبا والولايات المتحدة. 122392 شخصا وهي أعلى حصيلة إصابات خارج أوروبا والولايات المتحدة. وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد حتى الآن 53808، كما وصل إجمالي عدد الفحوص التي أجريت منذ تفشي الوباء إلى 1.075 مليون فحص.

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