المغرب يشهد ارتفاعًا في أعداد المصابين بكورونا بتسجيل 146 حالة جديدة

سجل المغرب، اليوم الجمعة، 146 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4569 حالة.
وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن "عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات، بلغ أكثر من 32ألف حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد".
وأضافت الوزارة: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 171 حالة".
وتابعت: "سجلنا 99 حالة شفاء جديدة خلال الفترة ذاتها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفعمجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1083 حالة".
ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
وأكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أمس الخميس، أن بلاده تمكنت بفضل عوامل عديدة من "السيطرة والتحكم في تفشي وباء فيروس كورونا" في المملكة.
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