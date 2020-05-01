انخفاض في وفيات كورونا والإصابات الجديدة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 وفيات و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 453، والإصاباتإلى 4154.
وأكد جمال فورار، الناطق باسم لجنة متابعة ورصد كورونا، تسجيل 42 حالة شفاء منالفيروس، ليرتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 1821.
وتشير الأرقام المسجلة في آخر 24 ساعة إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة بأمس الخميس الذي سجلت فيه 6 وفيات و158 إصابة بالعدوى.
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