قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن النظام الإيراني لا يزال يفضل تمويل الإرهاب الدولي على مصلحة شعبه. وبينت الخزانة الأمريكية، أنها فرضت عقوبات على العراقي عامر عبد العزيز جعفر لعلاقته بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.كما فرضت الخزانة عقوبات على شركة عراقية بتهمة التعامل مع فيلق القدس، مؤكدة أن الشركة ساهمت مع الحرس الثوري الإيراني في تهريب أسلحة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الأمريكية: النظام الإيراني لا يزال يفضل تمويل الإرهاب الدولي على مصلحة شعبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.