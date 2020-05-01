كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق يسجل وفاة جديدة بـ كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 94 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 94، وتسجيل 68 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2153.

ويذكر أن سجلت الصحة العراقية، الخميس، وفاة جديدة بفيروس كورونا و82 إصابة إضافية، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".