كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 459 إصابة.

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسائقين على الحدود، وبذلك يرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 453.