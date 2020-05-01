نزار البركة يدعو لتفعيل “صندوق الزكاة” لمواجهة كورونا

في سياق المقترحات المطروحة لمواجهة تداعيات كورونا، دعا نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الحكومة إلى “تفعيل صندوق الزكاة”، الذي سبق أن أحدثه الملك الراحل الحسن الثاني، وتوجيه مداخيله إلى “دعم المغاربة الذين يعانون من تداعيات الأزمة”.

وقال البركة، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء 29 أبريل عبر تقنية التواصل عن بعد، إن من شأن تفعيل هذا الصندوق تقديم حلول للمشاكل الاجتماعية، علمنا إنه أصلا حساب مدرج في الميزانية العامة للدولة منذ الثمانينات لكن لم يتم تفعيله إلى حد الآن.

ومن المقترحات الأخرى التي قدمها البركة، خلق “صندوق خاص”، تساهم فيه الدولة والمؤسسات العمومية الكبرى وشركاء دوليون دوره إعادة هيكلة المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالدخول في جزء من رأسمالها، لضمان استمرار نشاطها، في ظل الأزمة،

وبخصوص الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية التي دعا إليها إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في هذه الظرفية التي تتميز بانتشار الجائحة، رد البركة قائلا إن “المغرب أصلا يعيش لحظة وطنية وراء جلالة الملك”، ومنطق حكومة وحدة وطنية بات غير مطروح، مشددا على أن الديموقراطية هي الأصل، وأن “هذا ليس وقت طرح مثل هذه المقترحات، وما هو مطروح هو الاستمرار في الوحدة لمواجهة الأزمة الهيكلية، والبحث عن “تعاقد جديد””.