رابطة الدوري الإنجليزي..استئناف المباريات بدون جمهور وعلى 10 ملاعب محايدة

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا بشأن إمكانية استئناف الموسم الجاري من مسابقة الدوري الإنجليزي “2019/20”.

وأكدت الرابطة في بيانها الرسمي، منح الأولوية بشأن استمرار الدوري، لسلامة اللاعبين والمدربين وموظفي النادي والداعمين والمجتمع بأكمله.

وتؤكد الأندية التزامها بإنهاء موسم 2019/20 والحفاظ على نزاهة المنافسة، والترحيب بدعم الحكومة.

وأضاف البيان أن النشاط الكروي لن يتم استئنافه إلا بتوجيه من الحكومة، وتحت إشراف طبي متخصص، وبعد التشاور مع اللاعبين والمدربين، وأعربت الرابطة عن ترحيبها بتشكيل فريق العمل الطبي من الحكومة، والذي اجتمع للمرة الأولى صباح اليوم، من أجل العمل على عودة الحياة إلى الملاعب الإنجليزية.

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وتوصل الاجتماع الذي استمر 3 ساعات ونصف اليوم، إلى وجود مقترح بإقامة باقي آل مباريات الدوري بدون جمهور وعلى 10 ملاعب محايدة، ومن المقرر أن يتم الاجتماع من جديد يوم الجمعة المقبلة، عقب إعلان الحكومة بشأن إجراءات العزل في البلاد.

ويتزعم ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ57 نقطة.

ويشهد العالم توقف النشاط الكروي، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19، والذي تسبب في إصابة ما يزيد عن 3 ملايين شخص حول العالم.