انتحار نزيل بسجن “عين السبع”..لف قطعة من ثيابه بقضبان حديدية وشنق نفسه!

أقدم نزيل في السجن المحلي “عين السبع1″، الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، على الانتحار شنقا.

وقدمت إدارة السجن المحلي “عين السبع 1″، معطيات حول الحادث؛ حيث أكدت في بلاغ لها، بأن النزيل المذكور، أقدم على الانتحار، عن طريق لف قطعة من ثيابه، حول عنقه وربطها بالقضبان الحديدية، لنافذة الغرفة التي يقيم بها بالمركز الصحي للمؤسسة.

وبحسب إدارة السجن المحلي “عين السبع1″، فإن المتوفى، المحكوم على خلفية قانون الإرهاب، كان يعاني قيد حياته من اضطرابات عقلية ونفسية ويخضع للمتابعة الطبية.

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وأوضح المصدر نفسه، أن المتوفى سبق أن استفاد من 59 فحصا طبيا داخل المؤسسة و15 فحصا بالمستشفى الخارجي، كان آخرها بتاريخ 30 أبريل 2020.

وأفادت إدارة السجن “عين السبع1″، أن النزيل المذكور كان يقطن، قيد حياته، في غرفة بالمركز الصحي متعدد الاختصاصات ويخضع للمتابعة الطبية بشكل مستمر.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين المتوفى، وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية.