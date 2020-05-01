وزارة الصحة تعلن عن معطى إيجابي: مؤشر انتقال كورونا في البلاد يقترب من عتبة1

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن مؤشر إيجابي جديد بخصوص الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في ندوته اليوم الجمعة، إن مؤشر انتقال المرض في البلاد يقترب من عتبة 1، حيث تسجل البلاد هذه الأيام هذا المؤشر بنسبة ما بين 1,04 و1,07، معبرا عن أمله في أن يستمر انخفاض هذا المؤشر.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب، قد ربط أمس الخميس، قرار رفع حالة الطوارئ الصحية بالمملكة بنزول مؤشر انتشار الفيروس لمدة زمنية ممتدة لأسبوعين.
وأوضح آيت الطالب، أنه يجب توفر ثلاثة شروط للتحدث عن قرار رفع الطوارئ الصحية الجارية بالمملكة منذ 20 مارس الماضي وحتى 20 ماي المقبل، أولها نزول مؤشر انتشار الفيروس كما هو محدد في ضابط علمي، الذي يرصد نسبة توالد الفيروس، موضحا أن هذا المؤشر يجب أن ينخفض إلى أقل من واحد لمدة زمنية تمتد لأسبوعين.
وتابع أن الشرطين الآخرين يتمثلان في انخفاض عدد المصابين الجدد، وتراجع نسبة الحالات الإيجابية عند تعميم الاختبارات على الأشخاص المخالطين.
وأكد وزير الصحة على نجاعة الاختيارات الاحترازية والوقائية التي اعتمدها المغرب للتصدي لهذه الجائحة، منها الحجر الصحي واستعمال عقار الكلوروكين ووضع الكمامات الواقية، فضلا عن الوعي الذي أبداه المواطنون من خلال الامتثال لقرار حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن ذلك جعل أمر التصدي للجائحة “متحكم فيه”.
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