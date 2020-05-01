عاجل.. 146 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 4569

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، محمد اليوبي، في ندوته اليوم الجمعة، أنه خلال 24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل ما مجموعه 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4569 حالة.

وأوضح اليوبي، أنه لا زال تتبع المخالطين هو الوسيلة المتخذة لكشف أكبر عدد من المصابين الجدد، حيث تم اكتشاف 108 حالة اليوم عن طريق التتبع.

Advertisements

وحسب اليوبي، فقد وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1083 حالة، بعد تسجيل 99 حالة تعافي جديدة، كما وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس في 170 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة، بنسبة فتك تقدر بـ3,7 في المائة.

وكانت البلاد قد خلال بداية هذا الأسبوع أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية شهر أبريل الجاري، حيث تم تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، قبل أن تعود الحصيلة اليومية للمصابين الجدد بكورونا للارتفاع أمس، حيث سجلت 102 إصابة في 24 ساعة، مواصلة ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي.