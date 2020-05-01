برشلونة يشجع شابا عربيا يملك مهارات استنائية-فيديو

شجع فريق برشلونة الإسباني، لاعب المهارات الاستعراضية، السوداني عبد الله عماد، وذلك بنشر مقطع من مهاراته على الحساب الرسمي للفريق على تويتر أمام ملايين المتتبعين.
وظهر السوداني عبد الله عماد، وهو “ينطط” الكرة بمهرات عالية من داخل منزله، مرتديًا قميص فريق برشلونة، ومبرزا مستوى مبهرًا في صنف “الفري ستايل”.
وتفاعل الجمهور من مختلف الجنسيات، مع موهبة الشاب السوداني، إذ وجدت تقنياته الكروية الفنية العالية تنويها، بعدما أقنعت مديري الحساب الرسمي للفريق الكطلاني بنشر فاصل ممتع منها.
ويعتبر خريجو كلية الهندسة، عبدالله عماد، واحد من أبرز لاعبي “فري ستايل” كرة القدم، في العالم العربي، وقد صنف من بين 20 الأوائل عالميا سنة 2018.
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