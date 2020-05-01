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أوقفت الشرطة التركية اليوم الجمعة، عددا من المسؤولين النقابيين الذين كانوا يتظاهرون في اسطنبول احتفالا بعيد العمال على الرغم من حظر الخروج إلى الشوارع بهدف منع انتشار وباء كوفيد-19.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد أوقفت الشرطة نحو 15 شخصا، بينهم أرزو شركس أوغلو، رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية التركية (ديسك)، .
وحسب المصادر ذاتها، فقد كانت مجموعة من حوالي خمسين شخصا من المسؤولين النقابيين ونواب للمعارضة خرجوا في مسيرة باتجاه ساحة تقسيم التي ترتدي طابعا رمزيا كبيرا لغرض وضع “أكاليل الورد”، والاحتفال الرمزي بعيد العمال الذي يوافق الأول من شهر ماي.
وتحتل تركيا المرتبة السابعة في العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة التي بلغت 120 ألفا و204، فيما بلغ عدد الوفيات ازيد من 3 آلاف و174.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا..توقيف عدد من المسؤولين النقابيين خلال مسيرة رمزية بمناسبة عيد العمال في اسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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