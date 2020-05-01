تراجع مبيعات السيارات 88.8% في فرنسا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا بنسبة 88.8 بالمئة خلال نيسان/ أبريل نتيجة الإغلاق المفروض في البلاد، وفق ما أظهرت بيانات اليوم، الجمعة.

وتجاوز هذا الانخفاض الانكماش الذي سجّل في الشهر السابق (72 بالمئة) مع إغلاق جميع الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية ومن بينها تجارة السيارات منذ 17 آذار/ مارس لكبح انتشار كوفيد-19.

وأحصي أقلّ من 21 ألف تسجيل جديد للسيارات في نيسان/ أبريل، تعود 17 ألفا منها لعربات من صنع المجموعتين الفرنسيين رينو و"بي إس إيه" (بيجو، سيتروان، دي إس وأوبال) وفقا لاتحاد مصنّعي السيارات الفرنسي.

Advertisements

وكان أداء "بي إس إيه" ورينو أفضل قليلا من منافسيهما الأجانب، إذ بلغت نسب تراجع مبيعاتهما 84.3 و83.8 بالمئة على التوالي.

في تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال المتحدث باسم اتحاد مصنّعي السيارات الفرنسي فرنسوا رودييه إنه "حصلت بعض التسليمات، بعض تسجيلات السيارات، خاصة من طرف رينو وبي إس إيه، لصالح عاملين في المجال الطبي وموظفين حكوميين وأفراد قاموا بطلبيات ودفعوا سابقا ثمن سياراتهم".

وحول المستقبل، أضاف أن "خطة التعافي هي ما سيحدد وضع السوق على امتداد العام"، مشيرا إلى "وجود الكثير من الأشياء المجهولة" التي تشمل الوضع المالي لتجار السيارات المتضررين نتيجة الإغلاق لأسابيع.