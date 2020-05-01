وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت الضفة الغربية المُحتلّة، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 517 حالة، بحسب ما أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، مي كيلة، مساء اليوم، الجمعة.

وقالت كيلة في الإيجاز الصحافي حول مستجدات الفيروس، إن 8 من الحالات، سُجّلت في بيت لقيا، وحالة واحدة في خربثا المصباح غرب رام الله، وحالة واحدة في عناتا، كما تم تسجيل حالة انتكاسة في بيت لقيا.

وأوضحت أنه أيضا تم تسجيل 3 حالات تعافٍ؛ واحدة في نابلس، وحالتين في القدس، ما يرفع حصيلة التعافي إلى 102.

وأشارت كيلة إلى أن الإصابات الـ8 في بيت لقيا لمخالطين لعامل كان يعمل في مصنع "عطاروت"، موضحة أن "المصابين هم؛ والدة العامل، وزوجته، وأطفاله الثلاثة، وشقيقيه، وشقيقته".

وذكرت كيلة أن "المصاب من خربثا المصباح مخالط عن طريق والده المصاب وهو أيضا عامل داخل أراضي الـ48، وكذلك حال المصابة في عناتا وهي مخالطة لزوجها وهو عامل في أراضي الـ48".

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وأوضحت أن عدد الحالات النشطة التي لا تزال مصابة يبلغ 411 حالة، بينها 258 حالة في القدس بنسبة 63% من الإصابات، و149 في المحافظات الشمالية بنسبة 36%، و5 في المحافظات الجنوبية بنسبة 1%.

وكانت كيلة قد أفادت يوم أمس، بأنه لم تُسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا، البارحة، في الضفة، وقطاع غزة، والقدس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت كيلة في الإيجاز الصحافي أن عدد الإصابات استقر عند 507 حالات، وأضافت كيلة أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، 2 في الخليل، و2 في قطاع غزة، وحالة في ضواحي القدس.

وحتى عصر اليوم الجمعة، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و333 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 235 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و54 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.