الإمارات للشحن الجوى تسخر إمكاناتها لتوفير الإمدادات الغذائية فى الدولة

الجمعة 1 مايو 2020

وساعدت الناقلة على استيرداد ما يزيد على 34 ألف طن من المواد الغذائية إلى الدولة خلال الفترة بين يناير وأبريل، منها 13 ألف طن خلال الفترة بين مارس وأبريل، كما نقلت خلال أبريل وحده، إمدادات غذائية من 35 دولة حول العالم.



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وتقدم نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن فى طيران الإمارات، بالشكر إلى مختلف الجهات الحكومية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، التى أسهمت فى تسهيل وصول الواردات خلال هذه الظروف الحرجة.

وقال: "على الرغم من تقليص عدد الرحلات التى نشغلها بشكل كبير وأثر ذلك على تقليص حجم الشحنات، إلا أن أولوياتنا تمثّلت فى ضمان مواصلة نقل الإمدادات الغذائية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وساهمت رحلاتنا المنتظمة للشحن من أسواق إنتاج المواد الغذائية الرئيسة، مثل أستراليا ومصر والهند وكينيا وباكستان والعديد من الدول الأخرى، فى مواصلة إحضار الأغذية ذات الجودة العالية، وساعد ذلك على توفير الإمدادات الكافية من مختلف المواد الغذائية على أرفف منافذ البيع فى الدولة.

وتشغل الإمارات للشحن الجوى حالياً رحلات منتظمة إلى 60 وجهة عالمية وتنقل الشحنات إلى مزيد من الوجهات على رحلات التشارتر والرحلات الخاصة.

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وتضمن بفضل خبراتها فى مناولة المنتجات سريعة العطب من خلال حل "الإمارات فريش" المحافظة على الشحنات التى تصل إلى دولة الإمارات طازجة أثناء النقل.

وشملت واردات المواد الغذائية التى نقلتها الإمارات للشحن الجوى منذ بداية العام مايلى :

ما يزيد على 5200 طن من المواد الغذائية من أستراليا، بما فى ذلك اللحوم المبردة والفاكهة مثل العنب والبطيخ، وحوالى 2500 طن من المواد الغذائية من مصر، بما فى ذلك الفاكهة الطازجة مثل الفراولة والجوافة والخضار كالبطاطا الحلوة، وما يزيد على 4000 طن من المواد الغذائية من الهند، بما فى ذلك الخضار والفاكهة الطازجة، وما يزيد على 2500 طن من المواد الغذائية من كينيا، بما فى ذلك الفاكهة الطازجة مثل الأناناس والمانغو واللحومن وحوالى 1600 طن من سمك السلمون من النرويج، مع ما يزيد على 4500 طن من المواد الغذائية من باكستان، بما فى ذلك اللحوم المبردة والأسماك والخضار.

وبالإضافة إلى ضمان توفير الإمدادات الغذائية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، تدعم الإمارات للشحن الجوى الاقتصادات المحلية للدول التى تخدمها من خلال نقل صادرات المنتجات الزراعية وغيرها.

وتشكل عائدات الصادرات التى تشمل الفاكهة والخضار والأسماك واللحوم مصدر دخل للمزارعين فى هذه الدول.

وكانت الناقلة قد أعلنت فى الأسبوع الماضى عن تعاونها مع الحكومة الأسترالية لنقل الصادرات الزراعية والبحرية الأسترالية إلى دولة الإمارات وإلى مختلف الأسواق العالمية.