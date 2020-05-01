شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل 60 طنا من معدات الحماية والتجهيزات كمساعدات للقطاع الطبي البريطاني والان مع التفاصيل
الجمعة 1 مايو 2020
أرسلت الإمارات إلى لندن أول شحنة من المساعدات العاجلة، قادمة من الصين لدعم القطاع الصحي في بريطانيا ، وتضم 60 طناً من معدات الحماية الشخصية والتجهيزات الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية هناك؛ تعزيزاً لجهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتشمل المساعدات العاجلة التي أمر بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الكمامات والملابس الواقية وغيرها من المستلزمات الطبية الضرورية في هذه الفترة، وذلك في إطار العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة، والحرص على المساهمة في توفير الحماية اللازمة للأطقم الصحية المكلفة التصدي للجائحة ضمن الخطوط الأمامية للمواجهة التي يخوضها العالم أجمع في مختلف بلدانه.
وقال البيان الصادر من المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن هذه الخطوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعكس حرص الإمارات على دعم الجهود الدولية الرامية إلى محاصرة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتقليص مستويات الإصابة به، بتقديم جميع أشكال المساندة الممكنة للمعنيين بهذه المهمة ضمن خطوط الدفاع الأولى، وفي مقدمتهم الأطقم الصحية من أطباء وطواقم تمريض ومسعفين، تأكيداً لفرص تجاوز هذه الأزمة التي لا تعرف الحدود بكل ما تتطلبه من تكاتف الجهود وتكامل المبادرات والخطط، ومؤازرة كل ما من شأنه التعجيل بالقضاء على هذا التحدي في أقصر الأطر الزمنية.
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