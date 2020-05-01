شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تتهمهم بنقل العدوى.. ماليزيا تعتقل لاجئين خلال فترة العزل والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت ماليزيا اليوم الجمعة - بحسب جماعات حقوقية - مئات اللاجئين والعمال المهاجرين لوجودهم في البلاد بشكل غير قانوني في الوقت الذي فرضت فيه قيودا على التنقل والسفر لاحتواء تفشي فيروس كورونا

وتصاعد الغضب بين الجماهير في الآونة الأخيرة تجاه وجود المهاجرين الأجانب في ماليزيا حيث يتهمهم البعض بنشر فيروس كورونا وبكونهم يشكلون عبئا على موارد الحكومة.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن "عددا صغيرا من طالبي اللجوء" اعتقل وإن السلطات أبلغتها باعتقال اللاجئين وطالبي اللجوء لأسباب تتعلق بالتحقق من الهوية.

ويعيش في ماليزيا نحو مليوني عامل أجنبي مسجل لكن السلطات تقدر أن ما يتجاوز هذا العدد بكثير يعيشون في البلاد بدون أوراق سليمة. ولا تعترف ماليزيا رسميا باللاجئين وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين.