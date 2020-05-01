اليابان تعتزم تمديد حالة الطوارئ وسط استمرار الإصابات بكورونا





ذكر وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورام اليوم الجمعة أن بلاده قد تمدد حالة الطوارئ التي من المقرر أن تنتهي الأسبوع المقبل، في ظل ظهور مئات من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يومياً.

وقال نيشيمورا للصحفيين بعد اجتماع مع لجنة رسمية بشأن مواجهة الفيروس إن الحكومة لن تخفف من مطلبها للمواطنين بالامتناع عن الخروج من المنزل.

وأشار أحد أعضاء اللجنة في حديث لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية إلى ضرورة تمديد الطوارئ لمدة شهر.

وأعلنت حكومة العاصمة طوكيو عن زيادة في الإصابات الجديدة اليوم الجمعة، حيث سجلت 165 حالة مؤكدة بعدما شهدت أقل من 50 إصابة على مدار يومين على التوالي.

وقالت وزارة الصحة اليابانية إن البلاد سجلت حتى الآن أكثر من 15 ألف إصابة، بينها 712 إصابة على متن سفينة سياحية كانت قد احتجزت قيد الحجر الصحي بالقرب من طوكيو في شباط/فبراير.

ويشكك منتقدون في العدد المعلن ويقولون إن الأعداد الفعلية أكبر بكثير، وإن حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي قامت عمداً بالحد من إجراء اختبارات كورونا.

وتعرضت الحكومة للانتقاد أيضاً لعدم توسيع نطاق القدرة على إجراء الاختبارات .

