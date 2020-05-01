الجيش المصري يعلن سقوط 10 جنود بين شهيد وجريح في انفجار عبوة شمال سيناء

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية انفجار عبوة ناسفة، اليوم (الخميس)، بإحدى المركبات المدرعة، جنوب مدينة بئر العبد في شمال سيناء، ما أدّى إلى «استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود».

وذكر المتحدث العسكري، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن «القوات المسلحة تؤكد استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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