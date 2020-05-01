في عيد العمال.. اللبنانيون يعودون إلى الساحات احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية

تظاهر العديد من المواطنين قبل ظهر اليوم الجمعة في ساحتي رياض الصلح والشهداء في وسط بيروت، ونفذ آخرون مسيرات في صور والنبيطية جنوب لبنان في عيد العمال، للمطالبة بحقوقهم وإعادة تكوين السلطة.

وانطلقت تظاهرة سيارة من أمام مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال، في بيروت إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت، واعتصم عدد من المواطنين في ساحة الشهداء.

وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية وطالبوا بتصحيح الأوضاع المعيشية ومعالجة البطالة وارتفاع الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار.

وطالبوا أيضاً بإسقاط السلطة الحاكمة ومحاسبة "السارقين" من السياسيين وطالبوا بفتح ملفات الفساد وبقضاء نزيه، كما طالبوا بمحاسبة جميع من تعاقبوا على الحكم منذ 30 عاماً.

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وفي مدينة النبطية جنوب لبنان انطلقت مسيرة حمل منظموها لوحات كتب عليها "الثورة مستمرة حتى تحقيق مطالبها بتغيير النظام المذهبي ومحاسبة الفاسدين".

كما انطلقت في مدينة صور جنوب لبنان مسيرة سيارة حاملين الأعلام اللبنانية للمطالبة بـ "العيش الكريم".

ويشهد لبنان منذ أيام مظاهرات شعبية في العديد من المناطق شمال لبنان وشرقه وجنوبه وفي جبل لبنان، تخللها أحياناً أعمال شغب ومواجهات مع الجيش اللبناني.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية وارتفاع في أعداد العاطلين عن العمل، وأزمة نقدية حادة تظهر في شح العملات الصعبة، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي وصل سعره عند بعض الصرافين إلى أكثر من 4000 ليرة لبنانية فيما سجل السعر الرسمي 1515 ليرة، ومن المتوقع أن يواصل سعر الدولار ارتفاعه.