الهند تمدد الإغلاق لأسبوعين مع تخفيف بعض القيود



أعلنت الحكومة الهندية تمديد أكبر إغلاق في العالم لمكافحة تفشي كوفيد-19 لأسبوعين بعد انقضاء مهلته في الرابع من أيار/مايو، لكنها أكدت أنها ستخفف القيود في بعض المناطق.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان أنه في ظل "التحسّن الكبير في وضع كوفيد-19"، سيتم تخفيف القيود بشكل "ملحوظ" في المناطق التي سجّلت إصابات قليلة أو لم تسجّل أي حالات على الإطلاق.

وتسبب الإغلاق الذي فرض منذ 25 آذار/مارس بمعاناة ملايين العاملين بشكل غير رسمي في الهند وشكّل ضربة لثالث أكبر قوّة اقتصادية في آسيا.

لكن بفضل القيود، تمكّنت الهند من المحافظة على عدد منخفض نسبياً للإصابات (35 ألفا و365 الجمعة) بينها 1152 وفاة.

إلا أن بعض الخبراء أشاروا إلى أن البلد الذي يعد 1,3 مليار نسمة ويضم مدناً تعد بين الأكثر اكتظاظاً في العالم لم يجر ما يكفي من الفحوص.

وتسري مخاوف بشأن مدى قدرة منظومة الرعاية الصحية المتهالكة في الهند على الصمود في حال تفشّى الفيروس بشكل واسع.

وقسّمت الحكومة الهند حالياً إلى مناطق حمراء أي حيث "خطر تفشي العدوى كبير" وأخرى خضراء لم تسجّل فيها أي إصابات أو لم تسجّل إصابات مؤكدة في الأيام الـ21 الماضية، بينما تم تحديد مناطق أخرى برتقالية بين هذه وتلك.

وأفاد بيان وزارة الداخلية أن تعقّب الأشخاص الذين احتكوا بمصابين سيستمر بشكل مكثّف في المناطق الحمراء والبرتقالية إضافة إلى مراقبة المنازل ومنع الحركة من وإلى هذه المناطق باستثناء حالات الطوارئ الصحية وإيصال المواد الأساسية والخدمات.

