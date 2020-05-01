فنانة مغربية ترفض الظهور مع 'رامز' مقابل 10 مليون دولار

وأكدت في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، أنها لا توافق على الظهور مع رامز جلال لمدحه وشتم نفسها، قائلة: "لن أظهر حتى ولو أعطاني 10 ملايين دولار".

وانتقدت الفنانة مريم حسين تصرفات، لجأت لها الفنانات في البرنامج، مؤكدة أنها "عكس بعض الفنانات اللي كانوا الصراحة مذلولات، سوري (آسفة) يعني مو عشان شي، لكن هذه شخصيتي ما حدا يقول لي قولي عني كذا أو كذا ما أقدر".



هذا وقررت نقابة الإعلاميين في مصر، في وقت سابق منع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" عبر أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وقالت في بيان: "قررنا منع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" عبر أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية".

