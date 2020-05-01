إجراءات صارمة لحماية بوتين من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عززت السلطات الروسية إجراءات الحماية الصحية للرئيس فلاديمير بوتين عقب إصابة رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، بفيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، في تصريح تلفزيوني، إنه جرى ضمان أقصى درجة من حماية صحة الرئيس في ظروف وباء كورونا.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطط لتعزيز حماية صحة بوتين بعد إصابة رئيس الوزراء، بفيروس كورونا، أجاب "في هذه الأيام، تكون حماية الصحة في أقصى درجاتها في كل حال من الأحوال، وخاصة فيما يتعلق بصحة رئيس الدولة".
وأمس الخميس، أعلن ميشوستين عن إصابته بعدوى "كوفيد-19"، وأنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض.
واقترح أن يتولى نائبه الأول، أندريه بيلووسوف، مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة.
وأعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 5849 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع حصيلة البلاد إلى 68622 إصابة.
وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 60 مصابا توفوا الخميس، ما رفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 615 حالة.
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