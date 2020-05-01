غضب قطري لانهيار مستشفى ميداني لـ"كورونا" بعد أيام من إنشائه

أثار انهيار مستشفى ميداني في قطر مخصص لعلاج مرضى فيروس"كورونا" المستجد بعد أيام من إنشائه، عاصفة غضب، وسط استنكار لاستشراء الفساد في البلاد، وتنديد بإهدار ثرواتهم بتدخل النظام في شؤون دول أخرى.



وفي الوقت الذي طالب فيه مغردون قطريون بمحاسبة المسؤولين عن انهيار المستشفى، شن مغردون عرب هجوما على قناة "الجزيرة" القطرية، لتجاهلها الخبر، وتساءلوا: ماذا لو كان الحدث تم في دولة أخرى؟



وكمحاولة لامتصاص الغضب القطري، أعلنت وزارة الصحة، الخميس، أن رياحا قوية وأمطارا غزيرة تسببت في انهيار خيمتين كان قد تم إنشاؤهما بمستشفى حزم مبيريك العام في المنطقة الصناعية بالدوحة بغرض التوسعة.

ما وصفتهما وزارة الصحة بخيمتين، كانت أطلقت عليهما قبل أيام اسم المستشفى الميداني، التي أعلنت عن افتتاحه بسعة 274 سريرا، وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية لعلاج المصابين من كورونا، في ظل ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.

ونوهت بأنه تمّ إخلاء جميع المرضى بشكل آمن وسريع ولم يُصب أي مريض في الحادث، إلا أن 23 من الموظفين أصيبوا أثناء عملية حماية ونقل المرضى.



وأعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، عن تسجيل 687 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد - 19، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة كانتا مصابتين بالفيروس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 12648، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 حالة وفاة.

استشراء الفساد

مغردون قطريون أرجعوا سبب انهيار المستشفى إلى استشراء الفساد في البلاد.

وفي هذا الصدد، قال المغرد مبارك الكواري: "#انهيار_المستشفى_الميداني.. فساد في البناء والمقاولات وفساد في التصريح بتشغيله، فكانت النتيجة انهيارا ليكشف هذا الفساد غير المقبول نهائيًا".

وأضاف: "نطالب بتحقيق عاجل وشفاف لكشف المجرمين ومن لا يخافون الله".





وأردف في تغريدة أخرى: "أتمنى أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يحدث فيها مثل هذه الكارثة لأنه مؤخرًا اتضح للجميع كمية عيوب في الكثير من المباني الحكومية للأسف الشديد".





Advertisements

وفي السياق نفسه، غرد حمد قائلا: "#انهيار_المستشفى_الميداني، لهذه الدرجة وصل الفساد في البلد، انهب وعب جيبك ما قلنا شي، أنت اللي بتحُاسب يوم القيامة في الأخير، بس (لكن) أنك تعبي جيبك على حسابنا لا".



وأردف :"هنا وقف.. من المسؤول عن هذه الكارثة وزير الصحة؟.. هل صحيح أن هذا المستشفى سلم شركة حمد بن جاسم (رئيس وزراء قطر الأسبق) الفندقية؟ إذا صحيح فهذه كارثة".





بدورها، دعت المغردة سارة إلى محاسبة المسؤولين عن انهيار المستشفى الميداني، قائلة: "لازم (لا بد) إنهم يتحاسبون وإذا ما تحاسبوا يعني أن فيه ناس معهم من الحكومة متساهلين #انهيار_المستشفى_الميداني".

وتعليقا على بيان وزارة الصحة العامة الذي قالت فيه إن رياحا قوية وأمطارا غزيرة تسببت في انهيار خيمتين كان قد تم إنشاؤهما بمستشفى حزم مبيريك العام بغرض التوسعة، استنكر المغرد محمد عبدالله تبرير الوزارة.





وعلق قائلا: "العوض على الله، الخسارة خسارة الروح، ما أدري الشركة المنفذة للخيمتين هل نفذت بعشوائية شغل سريع سريع إلي أخبره (الذي أعرفه) الخيم من هذه النوعية مقاومة للأجواء وظروفها".

وتساءل مغردون آخرون عن سبب قيام قطر بإنشاء خيام أصلا لعلاج المصابين بفيروس كورونا، في الوقت الذي تهدر فيه مليارات الدولارت من أموال الشعب للتدخل في شؤون دول أخرى لا دخل لقطر فيها.

"ازدواجية "الجزيرة"

مغردون آخرون انتقدوا قناة "الجزيرة" لتجاهلها الخبر في وقت تسعى فيه لفبركة الأخبار الكاذبة عن دول مثل السعودية والإمارات ومصر.

وفي هذا الصدد، نشر المغرد محمد بن تركي صور انهيار المستشفى الميداني، وعلق قائلا :"لو كان هذا المنظر في السعودية لا قدر الله كان شفنا (رأينا) قناة الجزيرة تمارس قذارتها المعتادة، الانهيار والتشكيك في كل صغيرة وكبيرة تخص الوضع الصحي والمستشفيات بس (لكن) لأنه في قطر لا أذن سمعت ولا عين رأت!".





بدوره، نشر المغرد مشعل الخالدي صور انهيار المستشفى: "هكذا بدا حال المستشفى الميداني في قطر!! ولا عجب أن تكون الأولى خليجيا في نسبة انتشار فيروس كورونا وفشل حكومتها في السيطرة عليه!".

وأردف: "أموال القطريين تهدر في أمريكا وإيطاليا للدعاية وتسجيل مكاسب سياسية وتغطية لأنشطتها الإرهابية، بينما الخدمات في قطر متهالكة!! تخيل حال كأس العالم 2022!".