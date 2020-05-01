مستشفى بيروت الحكومي: 4 حالات إيجابية بالكورونا وتماثل 5 للشفاء

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، ان "المستشفى اجرى 302 فحصاً مخبرياً، سجلت 4 نتائج إيجابية من ضمنها حالتان من الوافدين من الخارج، وباقي الفحوصات سلبية، وبلغ مجموع ال​حالات​ التي ثبتت مخبريا إصابتها ب​الكورونا​ والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 5 إصابات".

ولفت المستشفى الى انه "تم استقبال 7 حالات مشتبها بإصابتها نقلت من ​مستشفيات​ أخرى، وتماثلت 5 حالات للشفاء من الفيروس بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كل عواض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما منذ البداية حتى تاريخه 134 حالة شفاء، وجميع المصابين يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة".