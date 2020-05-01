أعلن مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، ان "المستشفى اجرى 302 فحصاً مخبرياً، سجلت 4 نتائج إيجابية من ضمنها حالتان من الوافدين من الخارج، وباقي الفحوصات سلبية، وبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 5 إصابات".
ولفت المستشفى الى انه "تم استقبال 7 حالات مشتبها بإصابتها نقلت من مستشفيات أخرى، وتماثلت 5 حالات للشفاء من الفيروس بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كل عواض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما منذ البداية حتى تاريخه 134 حالة شفاء، وجميع المصابين يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى بيروت الحكومي: 4 حالات إيجابية بالكورونا وتماثل 5 للشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.