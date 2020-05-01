قطاع العزم النقابي: للعودة الى الدستور والامتناع عن محاولة تكريس مفهوم جديد لإدارة الدولة

تقدم قطاع "العزم" النقابي بالتهنئة في يوم ​العمال​ العالمي من "عمال ​لبنان​ والعالم ومن كل من يسعى في لقمة عيشه وعياله"، متمنيا أن "نخرج جميعاً من هذا النفق المظلم"، مؤكدا "اننا سنكون دائما في نصرة قضايا أخوتنا ورفاقنا العمال أينما كانوا".

ورأى في بيان، إلى "اننا في لبنان نمر بظروف صعبة لا تنفع معها المكابرة ولا التجاهل ولا التمويه الاعلامي، فضرورات واقع الحال تحتم على المسؤولين ان يتحلوا بالمسؤولية الوطنية وان يعودوا الى ​الدستور​ والقوانين واستكمال تنفيذ ​اتفاق الطائف​ والامتناع عن محاولة تكريس مفهوم جديد لإدارة ​الدولة​".