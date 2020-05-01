إدارة كوارث اتحاد بلديات قضاء صور: 4 حالات شفاء من الكورونا من بين 9 إصابات

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في ​اتحاد بلديات قضاء صور​، انه "تم تسجيل حالتين مشتبه بإصابتهما ب​الكورونا​ حتى ساعة إعداد ال​تقرير​، وأن جميع الفحوص المخبرية للحالات التي كانت قيد المتابعة جاءت نتائجها جميعها سلبية وما زالت حالتان اثنتان قيد المتابعة، وعليه فإن عدد المصابين في ​القضاء​ إرتفع إلى 9 مصابين. تماثل أربعة منهم الى الشفاء بشكل تام" .

وأشارت الى أن "وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".