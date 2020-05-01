أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، انه "تم تسجيل حالتين مشتبه بإصابتهما بالكورونا حتى ساعة إعداد التقرير، وأن جميع الفحوص المخبرية للحالات التي كانت قيد المتابعة جاءت نتائجها جميعها سلبية وما زالت حالتان اثنتان قيد المتابعة، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 9 مصابين. تماثل أربعة منهم الى الشفاء بشكل تام" .
وأشارت الى أن "وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة كوارث اتحاد بلديات قضاء صور: 4 حالات شفاء من الكورونا من بين 9 إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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