توجه نقيب المحامين في ​الشمال​ ​محمد المراد​ برسالة معايدة إلى ​العمال​ في عيدهم أكد فيها انه "في يوم عيدك أيها العامل، نقف وقفة تقدير واحترام على صبرك وتحملك، وعلى تضحياتك وإسهاماتك في تفعيل ​الحياة​ وتطوير المجتمع، فكل عام وكل عامل بحال افضل وإنصاف اكثر".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقيب محامي الشمال: كل عام والعامل بحال أفضل وإنصاف أكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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