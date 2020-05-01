مصلحة الليطاني: إنتاج قياسي لمعامل الطاقة الكهرومائية خلال الأشهر الأربعة الماضية

عممت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، تقريرا مفصلا حول إنتاج ​الطاقة​ الكهرومائية، في معاملها في عبد العال وأرقش وحلو، للفترة الممتدة من كانون الثاني ولغاية نيسان 2020.

وأظهر التقرير "الطاقة المنتجة خلال هذه الفترة، والتي بلغت حوالي 350 مليون كيلوواط ساعة، حيث بلغت واردات المصلحة من هذا الإنتاج، أكثر من 20 مليار ليرة لبنانية، مع العلم أن هذه الطاقة تباع إلى ​مؤسسة كهرباء لبنان​، بسعر 60 ليرة لبنانية للكيلوواط ساعة"، مشيراً الى ان "إنتاج الكيلوواط ساعة من مصادر أخرى يكلف الخزينة العامة، أكثر من 10 سنتات من ​الدولار​ الأميركي، أي أن ما حققته معامل الليطاني من وفر على الخزينة العامة، قد بلغ أكثر من 35 مليون دولار أميركي، فيما بلغت الطاقة المنتجة، خلال شهر نيسان وحده، أكثر من 102 مليون كيلوواط ساعة".