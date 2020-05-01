عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تقريرا مفصلا حول إنتاج الطاقة الكهرومائية، في معاملها في عبد العال وأرقش وحلو، للفترة الممتدة من كانون الثاني ولغاية نيسان 2020.
وأظهر التقرير "الطاقة المنتجة خلال هذه الفترة، والتي بلغت حوالي 350 مليون كيلوواط ساعة، حيث بلغت واردات المصلحة من هذا الإنتاج، أكثر من 20 مليار ليرة لبنانية، مع العلم أن هذه الطاقة تباع إلى مؤسسة كهرباء لبنان، بسعر 60 ليرة لبنانية للكيلوواط ساعة"، مشيراً الى ان "إنتاج الكيلوواط ساعة من مصادر أخرى يكلف الخزينة العامة، أكثر من 10 سنتات من الدولار الأميركي، أي أن ما حققته معامل الليطاني من وفر على الخزينة العامة، قد بلغ أكثر من 35 مليون دولار أميركي، فيما بلغت الطاقة المنتجة، خلال شهر نيسان وحده، أكثر من 102 مليون كيلوواط ساعة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني: إنتاج قياسي لمعامل الطاقة الكهرومائية خلال الأشهر الأربعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.