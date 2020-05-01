قتيلان وجريحة من عائلة واحدة في إشكال في علي النهري

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "سقوط قتيلين وجريحة من عائلة واحدة، نتيجة إشكال وقع اليوم في بلدة ​علي النهري​، بين أقارب من عائلة عباس، ونقلت جثتا الضحيتين وهما عباس أسعد عباس ووالدته عليا حسن عباس، وشقيقة عباس الجريحة زينب أسعد عباس، إلى ​مستشفى رياق​، وبوشرت التحقيقات.

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