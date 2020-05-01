سعد بعيد العمال:المجتمع لا يبنى بالاعانات بل بالتخطيط والعدالة الإجتماعية

توجه رئيس ​التنظيم الشعبي الناصري​ النائب ​أسامة سعد​، بالتحية لكل ​العمال​ والمنتجين والكادحين بسواعدهم وعقولهم لمناسبة اليوم العالمي للعمال، والى الطبقة التي تعطي وتكدح من أجل تطوير وبناء نظام عالمي جديد أكثر عدالة وأكثر تقدماً وازدهاراً، وبشكل خاص للعمال اللبنانيين في عيدهم الذي يأتي في ظل أوضاع سيئة جدا ومعاناة على كل الصعد".

وأشار سعد في حديث إذاعي الى أن "​الحكومة اللبنانية​ لم تنظر الى ما سببته الاجراءات التي اتخذتها تحت عنوان التعبئة العامة لمنع انتشار وباء ​كورونا​، بل أضافت معاناة جديدة على ما كان يعانيه ​اللبنانيون​ واغلبهم من الكادحين والمنتجين بسبب انفلات ​الاسعار​ بشكل جنوني"، معتبراً أن "هذه السلطة مستمرة بنفس السياسات المتبعة منذ 30 سنة حتى اليوم، و لم تقم بأي اجراءات حماية اجتماعية وتأمين الأمن الاجتماعي".

ولفت سعد الى أن "توزيع الاعانات فيها نوع من الاذلال للناس، وأن الدول لا تبنى على الاعانات التي لا تؤسس لعدالة اجتماعية، وانما تبنى على الخطط الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وبخاصة الخطة الاجتماعية التي غابت عن الخطة الحكومية، اضافة الى غياب السياسات الوطنية غير المرتبطة بأبعاد طائفية ومذهبية أو تبعية وزبائنية".