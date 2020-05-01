دياب ترأس اجتماعا في السرايا للبحث في ملف مطمر الجديدة

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، في ​السرايا الحكومية​، اجتماعا في حضور وزير ​البيئة​ والتنمية الإدارية ​دميانوس قطار​، وفد من ​نواب المتن​ ضم ​ابراهيم كنعان​، الياس ابو صعب، ​ادغار معلوف​، ​ادي أبي اللمع​، ​الياس حنكش​ واغوب بقرادونيان، رئيس ​بلدية الجديدة​ ​البوشرية​ ​أنطوان جبارة​، رئيس ​بلدية برج حمود​ مارديك بوغوصيان، رئيس ​مجلس الإنماء والإعمار​ ​نبيل الجسر​ ومستشار رئيس ​الحكومة​ ​خضر طالب​. وتم البحث في ملف مطمر الجديدة. إضغط للمزيد

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