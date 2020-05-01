شيخ العقل: لتكفل خطة الحكومة رفع التحديات الخطيرة عن واقعنا الاقتصادي والمعيشي والمالي

وجه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، في تصريح، "التهنئة للعمال في يومهم العالمي"، آملا أن "تحمل لهم الأيام المقبلة، معنى العيد الحقيقي بحياة البحبوحة والرخاء والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، وأن تنصفهم الدولة في قراراتها وإجراءاتها وخططها، وأن تمنحهم حقوقهم المستحقة، في نظام أمان معيشي صحي، يكفل لهم الحد المقبول من مقومات صمودهم واستمرارهم في عمليات الإنتاج، التي تستند إلى دورهم".
وشدد على "ضرورة أن تكون الخطة التي أقرتها الحكومة، كفيلة في رفع التحديات الخطيرة عن واقعنا الاقتصادي والمعيشي والمالي، وتنفيذ البرامج العادلة والناجحة، في دعم الكادحين والفقراء، لتسيير حياتهم وتأمين لقمة عيشهم، وتوفير المطلوب من أجل ديمومة الأمن الاجتماعي، وإبعاد شبح الجوع قبل فوات الأوان".
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