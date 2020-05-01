توجه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل بالتحية للعمال في عيدهم، "الذين تحملوا وحشية الفساد وعانوا آثار أعوام من الأخطاء و سنوات من سوءالإدارة والتخطيط، الذين يرزحون اليوم تحت عبء تداعيات الأزمات المعيشية والإقتصادية والمالية، الذين ليس لديهم مظلة كاملة من الضمانات الصحية والإجتماعية وضمان الشيخوخة ،لكنهم إختاروا أن يحفظوا لبنان وان يأكلوا خبزهم بعرق جبينهم مؤمنين أن الكفاح ملازم للحياة الكريمة"
وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "عسى هذا العيد يكون منطلق لبنان من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة وبناء الثقة بها وبأدوارها تحقيقا لإزدهار الإنسان، ألف تحية لكم في عيدكم وكل عام وأنتم بألف خير".
كانت هذه تفاصيل خبر الخليل يهنئ العمال بعيدهم: عسى أن يكون منطلق لبنان لمرحلة بناء الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.