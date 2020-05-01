الخليل يهنئ العمال بعيدهم: عسى أن يكون منطلق لبنان لمرحلة بناء الدولة

توجه عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​أنور الخليل​ بالتحية للعمال في عيدهم، "الذين تحملوا وحشية ​الفساد​ وعانوا آثار أعوام من الأخطاء و سنوات من سوءالإدارة والتخطيط، الذين يرزحون اليوم تحت عبء تداعيات الأزمات المعيشية والإقتصادية والمالية، الذين ليس لديهم مظلة كاملة من الضمانات الصحية والإجتماعية وضمان ​الشيخوخة​ ،لكنهم إختاروا أن يحفظوا ​لبنان​ وان يأكلوا خبزهم بعرق جبينهم مؤمنين أن الكفاح ملازم للحياة الكريمة"

وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "عسى هذا العيد يكون منطلق لبنان من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة وبناء الثقة بها وبأدوارها تحقيقا لإزدهار ​الإنسان​، ألف تحية لكم في عيدكم وكل عام وأنتم بألف خير".